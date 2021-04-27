

مكة المكرمة ١٥ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢١م واس

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جهودها وطاقاتها البشرية والفنيّة على أثر الحالة المطرية التي هطلت اليوم على العاصمة المقدسة وضواحيها.

ونفّذت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للسيول خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع والأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث أُزيلت المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه ورُفعت مُخلّفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة.

وواصلت الفرق الميدانية جهودها في أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث شُفطت المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية غير المربوطة بشبكات التصريف، وجرى تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشرت فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

// انتهى //

21:57ت م

0224





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها لمعالجة تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.