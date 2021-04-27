السعودية اليوم / أمانة الشرقية والهيئة السعودية للمهندسين يوقعان مذكرة تفاهم مشترك



الدمام 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

وقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الأمين العام للهيئة

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الاتفاقية تهدف لإثراء العمل في الجانب المهني والتعاون المشترك لجذب وتطوير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والعمل على استقطاب القطاعات الخاصة للبدء وتوسيع استثماراتها داخل المملكة، كما شملت الاتفاقية مجال التدريب والتوظيف، وكذلك المجالات التوعوية والبحثية والإحصائية والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين .

وبين أن مجالات التعاون بين أمانة الشرقية وهيئة المهندسين السعوديين تشمل تبادل المعرفة والخبرات والبحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بأعمال الهندسة، لافتا النظر إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبراتها.

// انتهى //

21:53ت م

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الدمام 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسوقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، بمقر الأمانة.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الاتفاقية تهدف لإثراء العمل في الجانب المهني والتعاون المشترك لجذب وتطوير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والعمل على استقطاب القطاعات الخاصة للبدء وتوسيع استثماراتها داخل المملكة، كما شملت الاتفاقية مجال التدريب والتوظيف، وكذلك المجالات التوعوية والبحثية والإحصائية والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين .وبين أن مجالات التعاون بين أمانة الشرقية وهيئة المهندسين السعوديين تشمل تبادل المعرفة والخبرات والبحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بأعمال الهندسة، لافتا النظر إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبراتها.// انتهى //21:53ت م0222

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