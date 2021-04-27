شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للقاء.. ولي العهد مع عبد الله المديفر «بعد قليل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر، أول صورة للقاء المرتقب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر القناة السعودية ، مع الإعلامي عبد الله المديفر.

ومن المنتظر أن يتحدث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن ما حققته رؤية المملكة 2030 على مدار الـ 5 سنوات الماضية، ويكشف سموه عن الخطة المستقبلية للرؤية، وما ستحققه محليا وعالميا.