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صورة للقاء.. ولي العهد مع عبد الله المديفر «بعد قليل»

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الدمام - شريف احمد - نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر، أول صورة للقاء المرتقب لصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر القناة ، مع الإعلامي عبد الله المديفر.

ومن المنتظر أن يتحدث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن ما حققته رؤية المملكة 2030 على مدار الـ 5 سنوات الماضية، ويكشف سموه عن الخطة المستقبلية للرؤية، وما ستحققه محليا وعالميا.

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