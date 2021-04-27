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الشرقية توقع مذكرة تعاون مع "المهندسين" لتطوير الفرص الاستثمارية

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الدمام - شريف احمد - وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الأمين العام للهيئة للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، بمقر الأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الاتفاقية تهدف لإثراء العمل في الجانب المهني والتعاون المشترك لجذب وتطوير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والعمل على استقطاب القطاعات الخاصة للبدء وتوسيع استثماراتها داخل المملكة، كما شملت الاتفاقية مجال التدريب والتوظيف، وكذلك المجالات التوعوية والبحثية والإحصائية والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين .

وبين أن مجالات التعاون بين أمانة الشرقية وهيئة المهندسين السعوديين تشمل تبادل المعرفة والخبرات والبحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بأعمال الهندسة، لافتا النظر إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبراتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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