شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس اجتماع " التعاون الإسلامي" مع المبعوث الأممي حول الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم الاجتماع الافتراضي، لمجموعة اتصال دول منظمة التعاون الإسلامي المعنية بأزمة أقلية الروهينجا المسلمة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى الأمم المتحدة، الاستماع إلى إحاطة المبعوثة الخاصة عن الوضع الإنساني لأقلية الروهينغا المسلمة، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب الجائحة.

كما جرت مناقشة آخر التطورات السياسية الحالية في ماينمار والوضع الإنساني لأقلية الروهينجا المسلمة.