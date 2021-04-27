7 معلومات عن "المديفر".. محاور الأمير محمد بن سلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبث التلفزيون الرسمي السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية..

يذاع اللقاء في الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء، مع حلول الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، عبر التلفزيون السعودي، وفضائيات "روتانا خليجية"، و"الرسالة"، و"روتانا إف إم LBC".

ويدير اللقاء الخاص مع ولي العهد السعودي، الإعلامي عبدالله المديفر، من خلال برنامجه "الليوان" المذاع على فضائية "روتانا خليجية".

من هو "المديفر"؟

عبدالله المديفر صاحب الـ39 عاما، من مواليد سنة 1982، درس وعاش طفولته بأكملها في مدينة "بريدة" السعودية ومن ثم أكمل تعليمه في كلية الشريعة والقانون وتخرج فيها.

عمل في الوسط الإعلامي منذ وقت طويل، ثم بدأ مسيرته الإعلامية عبر بوابة الدراما، وخاض تجربة التمثيل والإخراج.

عرف عبدالله المديفر الإعلامي السعودي، بصفته واحداً من أهم المحاورين السعوديين الشباب إذ يتمتع بطريقة تقديم معاصٍرة وأسلوب فريد.

يقدم حاليًّا برامج على قناة "روتانا خليجية"، وسابقا كان يقدم برنامجًا على قناة "إم بي سي"، كما أنه كان كاتبا في جريدة اليوم.

بدأ عبدالله المديفر أول ظهور إعلامي له في فيلم درامي "اليتيم عماد" الذي قدمته تسجيلات "أحد" آنذاك، ومن ثم عمل في مجال الكتابة، والإعداد، والإنتاج التلفزيوني.

برز "المديفر" في الحوارات المباشرة مع الشخصيات ذات التأثير في الرأي العام السعودي والخليجي في برامج متعددة منها: نبض الكلام على شاشة "إم بي سي" في رمضان 2011، وبرنامج " في الصميم" في رمضان على قناتي "الرسالة"، و"روتانا خليجية".

اشتهر المحاور "المديفر" بجرأة الطرح مع ضيوفه عبر برامج متعددة مثل برنامج "نبض الكلام" وبرنامج رمضاني سابق عرف باسم "في الصميم" إضافة إلى برنامج "لقاء الجمعة" كما سبق له استضافة أسماء ورموز نخبوية في مجالات عدة، وكان برنامج "لقاء الجمعة " بدايته مع البرامج الحوارية.

وسيكون "المديفر" المذيع السعودي الثالث الذي حاور ولي العهد السعودي وسبقه بذلك الإعلامي "تركي الدخيل" والإعلامي "داود الشريان".