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الحصان: القطاع المالي حقق نجاحات على كل الأصعدة في ظل رؤية 2030

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

الحصان: القطاع المالي حقق نجاحات على كل الأصعدة في ظل رؤية 2030

السوق المالية أصبحت ضمن مصاف الأسواق العالمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، خالد الحصان، أنه بدعمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير ، وفي ظل رؤية السعودية 2030، حقق القطاع المالي العديد من النجاحات على كل الأصعدة.

إنجازات: 

وأضاف الحصان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نفخر في مجموعة تداول السعودية، بكل الإنجازات التي كانت وبالتأكيد سببًا لأن تصبح السوق المالية السعودية ضمن مصاف الأسواق العالمية.

تحقيق التطلعات:

ووضعت رؤية 2030 على مدى الأعوام الخمسة الماضية، خارطة الطريق لمستقبل المملكة.

وعملت الرؤية منذ انطلاقها منذ خمسة أعوام على تحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة.

ورغم ظروف جائحة ، تتسابق القطاعات الحكومية في جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ إذ حرصت كل جهة من الجهات المشاركة على ترجمة أهدافها إلى مبادرات تعمل على تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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