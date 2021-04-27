الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

الحصان: القطاع المالي حقق نجاحات على كل الأصعدة في ظل رؤية 2030

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، خالد الحصان، أنه بدعمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ظل رؤية السعودية 2030، حقق القطاع المالي العديد من النجاحات على كل الأصعدة.

إنجازات:

وأضاف الحصان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نفخر في مجموعة تداول السعودية، بكل الإنجازات التي كانت وبالتأكيد سببًا لأن تصبح السوق المالية السعودية ضمن مصاف الأسواق العالمية.

تحقيق التطلعات:

ووضعت رؤية 2030 على مدى الأعوام الخمسة الماضية، خارطة الطريق لمستقبل المملكة.

وعملت الرؤية منذ انطلاقها منذ خمسة أعوام على تحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة.

ورغم ظروف جائحة كورونا، تتسابق القطاعات الحكومية في جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ إذ حرصت كل جهة من الجهات المشاركة على ترجمة أهدافها إلى مبادرات تعمل على تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.

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