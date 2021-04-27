الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

ترقب مليوني للقاء محمد بن سلمان على السعودية: رجل لا يرضى إلا بالقمّة

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن دياب

يترقب الملايين، اليوم الثلاثاء، حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية 2030.

محمد بن سلمان على السعودية:

وعبر تويتر، تصدر وسم “محمد بن سلمان على السعودية”، ضمن أكثر الوسوم تداولًا، حيث أكد متابعون أن الحوار سيكون يمثل الحاضر الطموح والغد المشرق، داعين الله عز وجل أن يوفق ولي العهد في خطاه نحو سعودية جديدة تنافس عالميًّا.

وقال محمد العنزي: “سر بنا يا محمد وعزك يدوم، ومعك إحنا من مسار إلى مسار”، فيما علق فياض الشمري بالقول: “رجل الرؤية، كلنا بالانتظار”.

ورأت حصة أن مستقبلنا سوف نشاهده اليوم، أما عبدالله زايد فقال: “اليوم ما فيه طلعة من البيت أستنى سيدي يطل علينا”.

نظرة وهمة:

من جهتها، علقت زينب: “رؤية رجل لا يرضى لنا إلا بالقمّة، رؤية رجل يصنع تاريخ الأمّة، رؤية رجل صاحب نظرة وهمّة، القائد محمد بن سلمان يعجز اللسان عن وصف عظمة هذا الرجل، يصنع المجد أينما توجه ويعمل لرفعة وطنه ونهضة الأمة”.

وشدد إدريس الدوسري على أن العالم كلّه يترقب هذا الحوار، وهو ما أكد عليه فيصل الحربي، مضيفًا: “إطلالة جميلة مثل اللقاء مشاهدة ممتعة، وكل التوفيق لولي العهد في قيادة الرؤية الطموحة”.

القنوات الناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء المذاع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وسوف يقدم اللقاء الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية. ويهتم ولي العهد بشكل خاص بقضايا تمكين المرأة والشباب وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موارد الدولة بعيدًا عن الموارد النفطية.

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