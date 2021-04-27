شركة MARSS: ملتزمون بخطة التوطين السعودية ضمن رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال المدير الإداري لشركة MARSS، المعنية بتطوير برامج عسكرية وتكنولوجية في السعودية، أندرو فوربس، في حوار مع موقع Defense News، إن الشركة ملتزمة ومنخرطة في خطة التوطين السعودية ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وتابع في حواره للموقع المعني بشؤون الأمور العسكرية إن شركة MARSS المتخصصة في أنظمة الأمن تسعى للتوسع في السعودية.

تزويد السعودية بأنظمة متطورة

وكانت الشركة التي تتخذ من مدينة موناكو مقرًا لها قد افتتحت منشأة جديدة في الرياض في يناير، وتأمل في إبرام صفقة مع المملكة لتزويدها بأنظمة لمواجهة أنظمة الطائرات بدون طيار.

وأكد أندرو فوربس على أن أنظمة الشركة تخضع حاليًا للاختبارات في المملكة.

حماية المنشآت والبنية التحتية

وأشار إلى أن الشركة تعرض على السعودية حماية المنشآت والبنية التحتية الرئيسية من تهديدات الطائرات دون طيار من خلال أنظمتها المتطورة، والتي يجري تحديثها وتطويرها حتى تكون قادرة على التأقلم مع الظروف المناخية في المملكة، وخاصة حتى تكون قادرة على تحمل العواصف الرملية.

وأضاف فوربس أن نظام NiDAR الذي تستخدمه الشركة قادر على الاستجابة لتهديدات الطائرات دون طيار في المملكة وأن الشركة توفر تدريبًا نظريًا وعمليًا لاستخدام هذا النظام.

وأوضح المدير الإداري للشركة أن MARSS تتطلع إلى إقامة مشاريع مشتركة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، حيث تجري محادثات أسبوعية مع هذه الشركة وشركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة لها، مشيرًا إلى أن المناقشات في مراحلها الأولية.

وتابع: عملت MARSS في المملكة منذ نحو 10 سنوات، لقد قمنا بالعديد من المشاريع الصغيرة ولدينا علاقات جيدة مع العملاء هنا، وبالنسبة لنا، ترتبط العديد من المشاريع المضادة للطائرات بدون طيار بنمو مكتبنا.

واستطرد: نحن نعمل على توطين المزيد من القدرات في المملكة مع زيادة عدد الموظفين في هذا المقر، وفي المجموع، بحلول نهاية عام 2021، نريد أن نصل إلى 50 موظفًا في السعودية في فريق متعدد الجنسيات.

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