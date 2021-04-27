تدشين برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في نيبال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين ، بمقر سفارة المملكة بكاتمندو عاصمة نيبال، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور ‌سفير خادم الحرمين الشريفين في النيبال مساعد بن سليمان المرواني، ووزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية الاسلامية في النيبال الدكتور شميم الأنصاري.

توجيهات الملك سلمان

وأكد السفير مساعد المرواني أن هذا البرنامج جزء من المشروعات التي وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول و منها دولة نيبال وتقوم بتنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال التعاون مع الجمعيات و المراكز الإسلامية في نيبال لتوزيعها على الأسر المحتاجة، مبيناً أن هذه المشاريع تأتي تجسيدا لعناية وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بالعمل الاسلامي وتلمس احتياجات المسلمين في شهر رمضان المبارك .‎

رسالة محبة من خادم الحرمين الشريفين

من ناحيته، أوضح موفد وزارة الشؤون الإسلامية المشرف على تنفيذ البرنامج في دولة نيبال الشيخ بدر بن ناصر البجيدي أن البرنامج رسالة محبة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وجه بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها نيبال، وبلغ عدد السلال الغذائية ٤٦٦ سلة غذائية يستفيد منها١٦,٣١٠ أشخاص .

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ البرنامج في عبر مراكزها الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية بسفارات المملكة في 16 دولة حول العالم ليشمل البرنامج دول متفرقة بقارات العالم ويلامس حاجة المسلمين في شهر رمضان المبارك .

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