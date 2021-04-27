المرور يكشف حقيقة مقطع المركبات بدون لوحات في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المرور السعودي حقيقة مقطع متداول تظهر فيه مركبات بدون لوحات في أحد أحياء الرياض.

وقال المرور عبر تغريدة له إن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.



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