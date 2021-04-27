السعودية | كورونا" يغيب صاحب عربات الشاي الشهيرة بالرياض

شكرا لقرائتكم كورونا" يغيب صاحب عربات الشاي الشهيرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي اليوم الثلاثاء، صاحب عربات الشاي الشهيرة في شمال الرياض "مشعل الفهد" المعروف باسم "شاهي أبو وليد"، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، قائلين إن الوفاة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقد نعاه عدد من المشاهير، في الوقت الذي تبرع له آخرون، ومنهم محمد الموسى الذي كتب: اليوم فجعنا بخبر وفاة أبو وليد وقررنا نغطي عنه كفالة عدد من العمليات الجراحية الطارئة للأسر المحتاجة، بالتعاون معكم بإذن الله نقدم هالعمل اللي نسأل الله قبوله، لهذا الرجل الذي الجميع يذكره بالخير.

وكان قد تحدث في عدد من المقابلات التلفزيونية عن حياته قائلا: أستغرق كل يوم 11 ساعة، لكني أستمتع بالعمل الذي تمكنت من خلاله فتح ثلاثة بيوت وتدريس ابنتي في الطب على حسابي الخاص.

وقال أبو وليد: أقدم الماء مجاناً طوال العام لمرتادي عرباتي كما أقدم الشاي مجاناً في المناسبات الوطنية، ولفئات من الزبائن؛ كأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصّة.

وأكد أبو وليد أنه لم يتعرض لأي موقف سيئ من زبائنه، مشيداً بتقديرهم له ولكبر سنه، وبتعاملهم اللطيف معه على الدوام، وإن حدث وواجه شخصاً غاضباً فإنه يدفع دائماً بالتي هي أحسن.

وأفاد حينها بعد تعرضه لأي مضايقات من البلدية، وعلى العكس من ذلك يجد منهم كل التعاون، هو ومن يعمل معه من المواطنين.