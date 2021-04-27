السعودية السادسة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، ارتفع إلى 1981 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6 % عن عام 2019.

الخمسة الكبار

وشكلت الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة المعروفين باسم الخمس الكبار، أكبر خمس دول منفقة في عام 2020، وشكلوا معاً 62 % من الإنفاق العسكري العالمي.

السعودية السادسة عالميًا

وبحسب التقرير، جاءت السعودية في المرتبة السادسة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري وذلك رغم تخفيض إنفاقها بنسبة 10%، وبذلك فقد سبقت فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

انخفاض الإنفاق العسكري في المنطقة

وأشار المعهد إلى انخفاض الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والبلدان المصدّرة للنفط، موضحاً التقرير أن 8 من الدول التسع الأعضاء في أوبك قامت بخفض إنفاقها العسكري في عام 2020.

ووفقاً للتقرير، انخفض إنفاق المملكة بنسبة 10%، والكويت بنسبة 5.9%، والبحرين 9.8 %، وأنغولا بنسبة 12%، متابعًا أن على الرغم من ارتفاع الإنفاق العسكري على مستوى العالم، إلا أن بعض الدول التي خفضت الإنفاق العسكري أعادت تخصيص جزءٍ من إنفاقها العسكري المخطط للاستجابة لوباء كورونا كوفيد-19 ودعم شعوبها.



شارك الخبر