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أسماء المتأهلين لشغل وظائف إمارة منطقة نجران

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شكرا لقرائتكم أسماء المتأهلين لشغل وظائف إمارة منطقة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

أسماء المتأهلين لشغل وظائف إمارة منطقة نجران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إمارة منطقة نجران عن أسماء المتأهلين لشغل عدد (٥٠) وظيفة إدارية والمعلن عنها بتاريخ ١٨-٨-١٤٤٢هـ.

ودعت الإمارة المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم في القائمة المعلنة للحضور لمقر ديوان الإمارة لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية حسب المواعيد الموضحة لكل مجموعة والتقيد باليوم والتاريخ.

 

 

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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