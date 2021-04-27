ودعت الإمارة المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم في القائمة المعلنة للحضور لمقر ديوان الإمارة لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية حسب المواعيد الموضحة لكل مجموعة والتقيد باليوم والتاريخ.

أعلنت إمارة منطقة نجران عن أسماء المتأهلين لشغل عدد (٥٠) وظيفة إدارية والمعلن عنها بتاريخ ١٨-٨-١٤٤٢هـ.

شكرا لقرائتكم أسماء المتأهلين لشغل وظائف إمارة منطقة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام