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شكرا لقرائتكم أسماء المتأهلين لشغل وظائف إمارة منطقة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
أسماء المتأهلين لشغل وظائف إمارة منطقة نجران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت إمارة منطقة نجران عن أسماء المتأهلين لشغل عدد (٥٠) وظيفة إدارية والمعلن عنها بتاريخ ١٨-٨-١٤٤٢هـ.
ودعت الإمارة المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم في القائمة المعلنة للحضور لمقر ديوان الإمارة لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية حسب المواعيد الموضحة لكل مجموعة والتقيد باليوم والتاريخ.
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