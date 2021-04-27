الرعب يتمكن من ريم عبدالله في رامز عقله طار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت الفنانة ريم عبدالله ضحية مقلب رامز جلال في برنامجه الرمضاني رامز عقله طار على قناة MBC1 اليوم 15 رمضان.

مقلب رامز جلال في ريم عبدالله

وقد ظهر الرعب الشديد على وجه ريم عبدالله فور صعودها لعبة الموت وارتفاعها في الجو وكاد قلبها يتوقف حين أجبروها على القفز في بركة الماء.

وكانت ريم عبدالله استبقت إذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز عقله طار بتغريدة قالت فيها : “خليكم قريبين بعد الإفطار “، وقبل إذاعة الحلقة بوقت وجيز كتبت تغريدة أخرى قالت فيها :” #مقلب_رامز_بريم_عبدالله .. جاهزين للحماس؟”.

رامز عقله طار

يذكر أن برنامج رامز عقله طار يأتي هذا العام برعاية هيئة الترفيه السعودية ويتم التصوير في الرياض.

ومن بين الأسماء التي سيتم استضافتها في برنامج رامز عقله طار كل من، سمية الخشاب، الفنان أحمد سعد، الفنانة ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، وضمن القائمة أيضًا عدد من لاعبي كرة القدم المصريين وهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، مروان محسن لاعب الأهلي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

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