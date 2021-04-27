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جامعة نجران تطرح 1042 شعبة لطلاب وطالبات الفصل الصيفي
التسجيل يشمل مرحلة الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران عن طرح 1042 شعبة لطلاب وطالبات الفصل الصيفي بالجامعة من الخريجين والخريجات والمتوقع تخرجهم.
وأوضح وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري أن طرح التسجيل والمعالجة في الفصل الصيفي على مرحلتين تتمثل في التسجيل المبكر الحذف والإضافة اعتباراً من 13 رمضان وحتى 17 من الشهر نفسه، بينما المرحلة الثانية تتمثل في معالجة الجداول الدراسية وتبدأ 6 شوال وتنتهي في 8 من ذات الشهر.
وأكد أن التسجيل يشمل مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها العمادة أسهمت في تسهيل عمليات القبول للطلاب والطالبات.
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