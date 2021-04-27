علامات في لسانك تكشف الإصابة بداء السكري 2

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أن فحص اللسان يعتبر إجراءً شائعًا في الطب الصيني لتشخيص السكري، وذلك من خلال فحص شكل وحجم ولون وملمس اللسان، وهذا الأمر معمول به في الطب الصيني منذ القدم، ولكن في الطب القائم على البراهين فإن الاعتماد يكون على إجراء فحص الدم فهو أدق في التشخيص ووصف العلاج.

علامات الإصابة بالسكري

تعليق الدكتور الحسن جاء معقبًا على رأى أخصائية التغذية العالمية كلوديا لو فيوفر، إن انتشار الفراء الكثيف على اللسان، وظهور اللون الأصفر أو الأزرق عليه، علامات يمكن أن تدل على الإصابة بالسكري من النوع 2، لافتًا في تصريحات إلى ” متابعات الخليج 365 “، أن داء السكري مرض يصيب الإنسان نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستوى هرمون الأنسولين وصعوبة تنظيم عمله، فالأنسولين هو المسؤول عن عمليات التحويل الغذائي، وعملية تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، والسماح له بالدخول إلى وسط الخلايا وخارجها.

هرمون الأنسولين المسبب الرئيسي

وحول أسباب حدوث السكري 2 مضى قائلًا: هناك أسباب مختلفة للإصابة بمرض السكري النوع الأول أو الثاني، ولكن المسبب الرئيس هو الأنسولين وهو هرمون يفرزه البنكرياس في جسم الإنسان، ويعمل هذا الهرمون على تنظيم مستوى السكر في الدم، ففي النوع الأول تعمل الخلايا المناعية في جسم الإنسان في هذا النوع على مهاجمة خلايا البنكرياس من النوع بيتا، والتي تنتج الأنسولين، أما في السكري النوع الثاني فأن خلايا الجسم تبدأ في مقاومة الأنسولين، وفي نفس الوقت يبدأ البنكرياس بصنع كميات أقل من الأنسولين، مما يؤدي إلى عدم حرق السكر في الدم بالشكل الطبيعي، ومقاومة الخلايا للأنسولين تعني عدم دخول السكر إلى داخل الخلايا ليتم حرقه، بل يبقى السكر في الدم وترتفع نسبته تدريجيًا.

الوقاية من السكري 2

وعن كيفية الوقاية من السكري 2 اختتم بالقول: هناك عوامل خطورة تزيد من إمكانية الإصابة بمرض السكري النوع الثاني منها إصابة أحد أفراد العائلة بمرض السكري النوع الثاني، السمنة، التدخين، اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة غير الصحية، عدم ممارسة أي تمارين رياضية، فيجب أن يدرك الفرد أن هذا النوع مكتسب بسبب العادات الغذائية الخاطئة وعدم ممارسة أي نشاط رياضي مما يترتب عليه حدوث السمنة الممهدة للإصابة بالسكري 2.

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