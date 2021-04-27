راكعون ساجدون تحت زخات المطر في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت اليوم أمطار متوسطة على المسجد الحرام حيث سالت المياه من ميزاب الكعبة المشرفة، فيما واصل المعتمرون والزوار طوافهم وصلواتهم تحت زخات المطر.

وأظهر مقطع فيديو المعتمرين والمصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد الحرام تحت زخات المطر، داعين الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

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