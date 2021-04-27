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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
وأظهر مقطع فيديو المعتمرين والمصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد الحرام تحت زخات المطر، داعين الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال.
راكعون ساجدون تحت زخات المطر في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - الرياض
هطلت اليوم أمطار متوسطة على المسجد الحرام حيث سالت المياه من ميزاب الكعبة المشرفة، فيما واصل المعتمرون والزوار طوافهم وصلواتهم تحت زخات المطر.
وأظهر مقطع فيديو المعتمرين والمصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد الحرام تحت زخات المطر، داعين الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال.
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