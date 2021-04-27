امتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام لأول مرة منذ جائحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

امتلأ صحن الطواف في المسجد الحرام الليلة لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا، فيما يتم تطبيق إجراءات التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أجواء من السكينة والطمأنينة

وتحف السكنية والطمأنينة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين أثناء وجودهم بصحن الطواف والمسعى أو أروقة المسجد الحرام، مستغلين أوقاتهم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أو رفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يغفر لهم ويجعل هذا البلد آمنًا مستقرًا نظير ما يقدمه من خدمات كبيرة وجليلة لضيوف الرحمن.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكثفت شؤون الحرمين الشريفين جهودها من أجل تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، حيث وفرت مجموعة من الخدمات تبدأ منذ دخول المصلين والمعتمرين من أبواب المسجد الحرام، حيث تعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، مما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

شارك الخبر