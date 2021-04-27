زراعة قوقعة لطفلة يمنية ضمن برنامج مساعدة غير القادرين في المستشفى السعودي الألماني بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمت بحمد لله تعالى أول عملية زراعة قوقعة بالتعاون مع جمعية زارعي القوقعة الخيرية ضمن برنامج زراعة القوقعة لغير القادرين على تحمل نفقات العملية في المستشفى السعودي الألماني بالرياض وقد أجرتها الدكتورة ايمان المشهراوي لطفلة يمنية الجنسية وتكللت العملية بالنجاح والحمد لله وخرجت المريضة بعد ساعات من إجراء العملية بكامل الصحة والعافيه. ويعود هذا الانجاز لفضل الله تعالى ثم لوجود إشراف متميز من أفضل الاستشاريين السعوديين وتوفر القدرات والمهارات الفنية ذات مستويات عالمية ووجود احدث المعدات والاجهزة الطبية في وحدة زراعة القوقعة التخصصي. إضافة الى شراكتها مع اشهر مستشفى بالعالم (مايو كلينك) لدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية، حسب ما توصلت اليه احدث وسائل العلاج في العالم والتحسين المستمر وأدائها المتطور بشكل ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والإسهام في علاج العديد من الحالات الصعبة والنادرة والمستعصية. 920007997 الرقم الموحد

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