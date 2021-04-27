شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. "الشقيري" يسجد على الأرض بعد فوبيا الأماكن المرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري طريقة العمل في الرافعات الساحلية التي تتولى رفع الحاويات من السفن.

وبدى على وجه الإعلامي، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc، علامات التوتر والخوف أثناء وجوده في المعدات الخاصة برفع الحاويات.

وتحرك "الشقيري" خلال صعوده للموقع المخصصة برفع الحاويات ببطء، وتمسك بالحواجز الحديدية التي كانت بجانبه أثناء سيره في الممرات التي تؤدي إلى معدات رفع الحاويات، وانهى الموقف بسجوده على الأرض بعد نزوله بسلام من هذا المكان المرتفع.