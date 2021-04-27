شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة الطفل الذي أبكى البروفيسور "الطريقي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد البروفيسور والباحث في خدمة الإنسانية، محمد الطريقي، قصة الطفل الذي أبكى البروفيسور محمد الطريقي.

وقال، خلال استضافته في برنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، إنه بكى بسبب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وكان مولود بدون ذراع.

وأضاف أنه ساهم في تركيب طرف صناعي لهذا الطفل الأمر الذي جعل الطفل سعيد للغاية، لافتا إلى أن هذه الفرحة التي ارتسمت في وجه الطفل أسعدته وجعلته أيضا يبكي.