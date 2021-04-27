شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة بائع الشأي أبو وليد الذي آلم رحيله المجتمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحل عن عالمنا اليوم، الثلاثاء، أحد أشهر بائعي الشاي في العاصمة الرياض والمعروف بـ "أبو وليد" متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وبدأ قصة كفاحه في عمر 60 عاما، ولم يهتم فقط بجلب المال لمعيشته بل كان معطاء، إذ أكد خلال لقاء سابق أجراه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، كان يقدم الشاي بالمجان في اليوم الوطني للمملكة، وكذلك في احتفالات اليوم الخليجي، بجانب توفير المال بشكل مجاني لمن يريد أن يشرب.

ودشن المغردون على موقع "تويتر" وسمًا بوفاة ابو وليد، مُعيدين نشر صوره والفيديوهات التي ظهر بها، مشيدين المغردون بأخلاق وصفات البائع الراحل، مؤكدين أنه كان من أطيب القلوب وأكثر الناس ابتسامًا ولطفًا.