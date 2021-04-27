شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "مذيع" يروي كواليس إذاعة خبر وفاة الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين، المذيع عبدالله الشهري، كواليس إذاعة خبر وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وذكر، خلال حديثه لبرنامج "تواصل" المذاع على قناة الرسالة، أنه تلقى توجيه مباشر من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون حينها بإعلان وفاة الملك عبدالله والإجماع على تعيين ولي العهد "سلمان" ملكاً للمملكة.

وأضاف أن اسمه ارتبط قديما بإذاعة الأموار الملكية لكون أن الأموار الملكية حينها كان يقرأها 3 أو أربع مذيعين، لكن الوضع تغير في الوقت الراهن لكون أن القنوات أصبحت كثيرة وكذلك عدد المذيعين.