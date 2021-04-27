شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تفاصيل جديدة بشأن عملية اعتراض الزورق المفخخ قبالة سواحل ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

تمكنت وزارة الدفاع، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06:40، فيما لم تحدد الوزارة، الجهة المسؤولة عن إرسال الزورق المفخخ إلى الميناء.

وأكدت مصادر أولية،وفقا لـ"العربية"، أن الوزارة وردت إليها معلومات منذ وقت مبكر أن هناك محاولة لاستهداف مدينة ينبع الصناعية، وتحديدًا المنشآت النفطية والمناطق الحيوية

الجدير بالذكر أنه تم تدمير الزورق المفخخ من على مسافة 3 كيلومترات من قبالة سواحل مدينة ينبع.

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