شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم النوم في ليلة القدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم النوم في ليلة القدر.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن ليلة 27 من رمضان هي أرجأ الليالي بأن تكون ليلة القدر ولكن ليس من المؤكد؛ لذلك ينبغي على المسلم أن يجتهد في الليالي العشر الأواخر.

وأشار "الخثلان" إلى أنه لو نام الشخص في ليلة صادفت ليلة القدر فإنه لم يرتكب أمرًا محرمًا، ولكن تحريها من الأمور المحببة، بينما النوم فيها هو حرمان كبير.