شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني: انتشار للفرق الميدانية بمكة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، اليوم الثلاثاء، أن انتشار للفرق الميدانية بمكة المكرمة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية بالتنسيق مع مركز الأرصاد.

وقال المقدم محمد الحمادي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن الأمطار مستمرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، فيما يتم اتخاذ كافة التدابير بواسطة الدفاع المدني للتعامل مع الحالة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، أن يستمر هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير، والباحة، لافتًا إلى أنها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.