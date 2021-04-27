شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية لعدم امتثالها للتدابير الوقائية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أغلقت أمانة محافظة جدة يوم أمس 108 منشآت تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية الوقائية، وفق جولات ميدانية نفذتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن عدد الجولات بلغت 4314 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية ، رصدت خلالها 141 مخالفة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور المواطن والمقيم من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.