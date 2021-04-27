وزير الرياضة يصل إلى الدوحة (صور)

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وصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى العاصمة القطرية الدوحة. وكان في استقباله، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. Source alweeam





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