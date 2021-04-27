بالأرقام.. السومة سلاح الأهلي في مواجهة الأندية الإيرانية

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يعول النادي الأهلي على نجمه وهدافه السوري، عمر السومة عندما يواجه نظيره استقلال طهران، اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة الخانسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويملك عمر السومة سجلاً جيداً في مواجهات الفرق الإيرانية بالبطولة الآسيوية، حيث شارك الهداف السوري مع فريق الأهلي في 11 مباراة ضد الفرق الإيرانية، وسجل 10 أهداف كاملة.

ويأمل صاحب الـ32 عامًا، في مواصلة تألقه أمام الفرق الإيرانية، وتعزيز سجله التهديفي بإحراز المزيد من الأهداف، خاصة أن مباراة اليوم تحظى بأهمية كبرى في مشوار الأهلي بدوري أبطال آسيا.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يسبقه فريق الاستقلال في المركز الثاني بنفس بفارق الأهداف.

Source akhbaar24

