فحص طبي يُحدد مصير “عسيري” من المشاركة أمام “السد”

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يخضع لاعب نادي النصر، عبدالفتاح عسيري، مساء اليوم (الثلاثاء) لفحص طبي لتحديد نوع الإصابة التي تعرض لها.
وتُشير مصادر وفقاً لـ “Goal”، إلى أن موقف عسيري من المشاركة مع النصر في مباراة السد القطري سيتحدد وفقاً لنتائج هذه الفحوصات.
ويلتقي نادي النصر نظيره السد يوم الخميس المقبل 29 أبريل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
Source akhbaar24
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