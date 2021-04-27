وزارة الصحة تذكر بإجراءين للوقاية من كورونا بعد تسجيل 1277 حالة حرجة

أكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وكانت الوزارة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1045) حالة مؤكدة تعافي (983) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9710) حالات منها (1277) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (414219) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (397587) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6922) حالة كما تم إجراء (64782) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اقرأ أيضا:

بالأرقام.. 3 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية