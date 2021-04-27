إمارة مكة: 6 محاذير عند هطول الأمطار

حذرت إمارة مكة المكرمة من 6 أشياء عند هطول الأمطار منها عدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

وأضافت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عند هطول الأمطار يجب عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد منسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

وأشارت إلى أنه عند هطول الأمطار يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مطالبة باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، فالمياه قد تغطي المياه جسرا منجرفا أو طريقا مكسرا، لذا يلزم الحذر والانتباه.

كما طالبت بعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول "كونهم لا يدركون مدى خطورة فمراقبتهم واجبة".

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