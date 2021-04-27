خريطة الأمطار والسيول.. «الحربي» يتوقع المناطق المتأثرة بالحالة المناخية

توقع خبير الأرصاد عبد الله الحربي، اليوم الثلاثاء، خريطة المناطق المتأثرة بالرياح الجنوبية الرطبة على البحر الأحمر.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يتوقع هبوب رياح جنوبية رطبة على البحر الأحمر تدفع بالرطوبة وبخار الماء نحو تهامة والمرتفعات الجنوبية والمرتفعات والمنحدرات الغربية واليوم تتدفق سيول مع غزارة هطول الأمطار على كل المرتفعات وشرقها، بالإضافة لتحسن الأوضاع على القصيم وغرب الوسطى.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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