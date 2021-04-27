«الشورى» يوجه بضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه إلى المالك الجديد

وجّه مجلس الشورى عدة مطالبات لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، خلال جلسته العادية السابعة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

وطالب المجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بالعمل مع وزارة العدل؛ لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد؛ وهي توصية إضافية مقدمة من نائب رئيس المجلس، مشعل السلمي أخذت اللجنة بها.

وأصدر المجلس قرارا، بشأن التقرير السنوي للهيئة، يطالبها بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما وجه المجلس، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة، وبما يدعم ويُمكّن القطاع من جهة أخرى.

وطالب الشورى، الهيئة أيضا بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة؛ بما يشمُل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.

ووجه المجلس كذلك الهيئة بتكثيف جهودها بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية ودعم أمنها السيبراني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس متعب المطيري، وعبدالعزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها.