استرداد رسوم مدة الإقامة المرفوضة.. منصة «أبشر» توضح الطريقة

أكدت منصة أبشر إمكانية استرداد، الرسوم المدفوعة عن مدة الإقامة المرفوضة عبر البنك الذي تم السداد منه.

جاء ذلك؛ ردًا من منصة «أبشر» على تساؤل وردها، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، سددت مبلغا وقدره 1200 ريال لاستخراج إقامة لمدة سنتين لعاملة منزلية؛ لكن «أبشر»، رفض المدة ووضعها لمدة سنة كيف استرجع بقية المبلغ؟

وقالت منصة «أبشر» للمستفيد: إنَّ بإمكانه التواصل مع البنك الذي تم السداد من خلاله لمعرفة خطوات استرجاع رصيد الخدمات المتبقي.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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