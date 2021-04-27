5 مناطق تتأثر بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد.. الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد على نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليجُ العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلًا على الجزء الشمالي إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأربعاء، في معظم المناطق بالدرجة المئوية: