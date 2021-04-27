احتساب الموظف السعودي في نطاقات.. وزارة الموارد البشرية تحدد المدة المطلوبة

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المدة المطلوبة لاحتساب الموظف السعودي في برنامج «نطاقات».

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، إنَّ الموظف السعودي يتم احتسابه بشكل تدريجي في برنامج «نطاقات» وذلك خلال 26 أسبوعا .

إلى ذلك تم تصميم برنامج نطاقات بحيث يتم احتساب معامل التوطين بشكل آلي، لجميع كيانات الرقم الموحد للمنشآت على (26 أسبوعا) بحيث تكون المنشآت صاحبة أعلي نسب توطين في النطاق البلاتيني (يشمل المنشآت المتميزة في نسب التوطين) والأقل في النطاق الأحمر (يشمل اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗـﻞ واﻷﺳﻮأ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ) وتتوزع بقية المنشآت بحسب نسب التوطين في النطاقات، ويمكن الحصول على المزيد عبر الرابط: اضغط هنا

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