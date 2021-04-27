بالفيديو.. تطبيق «خطة طوارئ» بالحرم بعد العاصفة الرعدية

يشهد المسجد الحرام، تطبيق خطة الحالة الطارئة، بعد هطول الأمطار، وتم توزيع مظلات على المعتمرين.

وتتعرض منطقة مكة المكرمة لعاصفة رعدية على مرتفعاتها وفي العاصمة المقدسة؛ حيث يشهد شارع الحج هطول زخات من المطر بشكل كثيف فيما انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية، وفق «الإخبارية».

من جانبها حذرت إمارة مكة المكرمة من الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، مع تجنب المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهم المياه المركبات ويزداد منسوبها بسرعة عالية فيتعذر مغادرتها.

وأشارت إلى أنه عند هطول الأمطار يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مطالبة بإتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، فالمياه قد تغطي المياه جسرًا منجرفا أو طريقًا مكسرا، لذا يلزم الحذر والانتباه.

لمشاهدة الفيديو

اقرأ أيضا:

إمارة مكة: 6 محاذير عند هطول الأمطار