وفاة بائع الشاي الشهير أبو وليد متأثرًا بإصابته بـ«كورونا»

توفي اليوم الثلاثاء، بائع الشاهي الشهير أبو وليد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وحسب ما ذكره مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن «مشعل بن سعيد العتيبي (أبو وليد)» والشهير بشاهي الجمر، توفي في الرياض بعد معاناة مع مرض كوررونا.

وكانت آخر تغريدة كتبها أبو وليد عبر حسابه على تويتر بتاريخ 18 مارس الماضي وقال فيها «الارزاق كثيرة، واكبر رزق محبة الناس.. احرص على كسب محبة واحترام الناس لك.. احذر من كسب التعاطف، الاحترام يبقى والتعاطف يذهب، نصيحة حطها قدام عينك اليوم ودوم».

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