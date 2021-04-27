أخبار السعودية اليوم.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة.. وأمطار رعدية وزخات برد لمدة خمسة أيام

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 أبريل 2021م منها: 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة، و«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة مايو، و«الصندوق العقاري» يودع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي «سكني».

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة 419 حالة من إجمالي 1045 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة مايو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الاهلية لدفعة شهر مايو 2021م.

«الصندوق العقاري» يودع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي «سكني»

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداعه أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» وصندوق التنمية العقارية لشهر أبريل الجاري 2021، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

«الصحة» توضح الأعراض الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

«الأرصاد»: أمطار رعدية وزخات برد على 8 مناطق لمدة خمسة أيام

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة تستمر لخمسة أيام، بدءًا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

«الشورى» يوافق على مشروع حقوق كبير السن.. ويوضح أهدافه

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، وهو مكون من 23 مادة.

«هدف» يُبرم اتفاقية لدعم توظيف خريجي جامعة نجران

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وجامعة نجران اتفاقية تعاون - عن بُعد - لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

«الأمن العام» يعلن ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة في مكة والمدينة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة الذي ينص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على (3) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

هل يمكن لمن لديها سجل تجاري الاستفادة من معاش زوجها المتوفى؟ التقاعد تجيب

حددت المؤسسة العامة للتقاعد موقف المرأة التي لديها سجل تجاري هل يمكنها الاستفادة من معاش زوجها المتوفي أم لا.

الدفاع: تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم (الثلاثاء) 27 أبريل 2021م.

«الضمان الصحي»: صاحب عمل الزوج غير ملزم بالتأمين على الابنة والزوجة الموظفة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب عمل الأب غير ملزم بالتأمين على الابنة الموظفة أو الزوجة الموظفة.

«المركزي السعودي» يوضح حالات الاعتراض على عمليات البطاقة الائتمانية

أوضح البنك المركزي السعودي، حقوق المواطن في الاعتراض على عمليات البطاقة الائتمانية، مطالبًا بالتأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. وتنويه جديد من وزارة الصحة لكبار السن

أخبار السعودية اليوم.. وزارة التعليم تعلن 5 ضوابط لفتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية.. ورفع الطاقة الاستيعابية لـ«الحرم» إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ