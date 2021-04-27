تجهيز وجبات البسطات في بيت شعبي مخالف

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم المكثفة بالنطاق ضبطوا الموقع، والذي جرى استخدامه لإعداد المأكولات الرمضانية بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، مضيفاً أنه جرى مصادرة وإتلاف 30 كجم من اللحوم و80 كجم من الدواجن بالإضافة لـ 60 كجم من البهارات والمواد الغذائية المحضرة مسبقاً، مشيراً إلى أنه جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع.
وتؤكد أمانة جدة أنها لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.
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