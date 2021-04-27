شكرا لقرائتكم خبر عن مكة ..عيادات متنقلة لدعم الاقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي عباس , اليوم , مشاريع العيادات المتنقلة من خلال مبادرة الإقلاع عن التدخين (دعنا تساعدك) التي تهدف إلى تعزيز الصحة لتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية للراغبين بالإقلاع عن التدخين وذلك في سوق مكة.

وتم تخصيص ركن توعوي يُقدّم الدعم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين بأحدث الطرق الحديثة ومن خلال مختصين في الصحة وعبر توفير العلاجات المساعدة الإقلاع عن التدخين , وصمم الركن المخصص للتوعية ليتواءم مع جميع الظروف ويمكن نقله إلى أي موقع آخر بكل يسر وسهولة مما يساعد في خطط التوعوية , كما يمكن نقله إلى عدة مواقع في أسواق متعددة ومستشفيات بهدف نشر التوعية لأكبر شريحة.

فيما سيتم تفعيل وتشغيل العيادات المتنقلة خلال الأشهر القادمة من خلال خطط استراتيجية متوائمة مع أهداف التحول المؤسسي مع الأخذ بالاحترازات الصحية الوقائية.