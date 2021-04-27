ظل ووقاية.. المعتمرون يطوفون بالمظلات تحت زخات المطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت عدسات الكاميرات بالفيديو والصور الفوتوغرافية عصر اليوم كيف ساهمت مبادرة ” ظل ووقاية” التي تواصل تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية في مساعدة ضيوف الرحمن المعتمرين من استكمال الطواف بالبيت العتيق رغم تساقط كميات كبيرة من الأمطار والبرد على صحن المطاف.

مبادرة ظل ووقاية

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مبادرة “ظل ووقاية” لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، التي انطلقت الجمعة الماضية وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتستهدف توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تشارك فرق من منسوبي الفرع بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

سلامة وصحة ضيوف الرحمن

وتأتي المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وتماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك، كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.



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