من إنجازات رؤية 2030 .. الحج بلا حقيبة والتأشيرة الإلكترونية في 5 دقائق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

خلال الأعوام الخمسة الماضية، حققت رؤية المملكة 2030 إصلاحات أساسية عديدة، أسهمت في تنفيذ مجموعة من الإنجازات في مجالات مختلفة، لتتجلى آثار منجزات الرؤية مع ظهور جائحة فيروس كورونا عبر الصمود في وجه الأزمة اعتمادًا على الإصلاحات التي حققتها برامج الرؤية.

وكان قطاع الحج والعمرة من أول القطاعات التي استفادت من برامج ومبادرات رؤية 2030 ومن بين هذه المبادرات ما يلي:

تأشيرة الحج الإلكترونية خلال دقائق

وذلك بتطبيق أحدث التقنيات المتطورة التي تربط ديوان وزارة الخارجية في المملكة بالبعثات الرسمية والمؤقتة، مما أسهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية في تقليص مدة الحصول على التأشيرة إلى 5 دقائق بدلًا من 14 يومًا في السابق.

مبادرة تمديد فترة موسم العمرة

جاء بعد دراسة الفئات المستهدفة من السماح بتمديد فترة العمرة والتعديلات اللازمة على قرارات وزارة الحج والعمرة والجهات الرسمية ذات العلاقة، مما زاد عدد المعتمرين من 7.42 مليون معتمر في عام 2018م إلى 8.2 مليون معتمر عام 2019م، حيث كانت فترة موسم العمرة لمعتمري الخارج تبدأ من غرة شهر صفر وتنتهي بنهاية شهر رمضان من كل عام هجري (8 أشهر) ولكثرة الطلبات الواردة من معتمري الخارج، جرت الموافقة على التمديد موسم العمرة خلال شهري شوال ومحرم، في سبيل تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

مبادرة حج بلا حقيبة

تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الجهد والوقت ومدة الانتظار في صالات المطار، وتخفيض المدة الزمنية لاستقبال الحجاج، من خلال نقل أمتعة الحجاج من المطار إلى مقرات سكنهم، دون انتظارها في المنفذ، الأمر الذي كان يتطلب جهدًا ووقتًا، وهي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والخدمات المتطورة الساعية إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف، ففي موسم حج 1440هـ / 2019م تم نقل نحو 600 ألف حقيبة ل 500 ألف حاج، وتقلصت مدة بقاء الحاج في المطار بنسبة 51 %مما وفر أكثر من 400 ألف ساعة عمل.

إطلاق مبادرة إياب

تضمنت هذه المبادرة السهولة والمرونة عند مغادرة ضيوف الرحمن، بحيث تنقل الأمتعة من قبل المتعهد قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة، وذلك عبر ربطها آليًا مع البيانات الشخصية ومتابعتها لحين مغادرة الحجاج والمعتمرين أراضي المملكة.

وقد أطلقت المبادرة في أغسطس 2019م، بهدف توفير بيئة منفردة تعطي انطباعًا مميزًا وتعكس ثقافة وحضارة المملكة، وقد استفاد منها نحو 40 ألف حاج، (20 ثانية مدة إنهاء إجراءات الحقيبة الواحدة للحاج).

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