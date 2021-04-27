التجارة : اشتروا مستلزمات العيد خارج وقت الذروة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

حثت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

تقليص وقت الشراء

وأوضحت أن التسوق في أوقات مختلفة “خارج وقت الذروة” يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة “الكاشير”، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه الوزارة المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.

خيارات واسعة للمستهلك

وأضافت الوزارة أن الحصول على مستلزمات العيد قبل نهاية الشهر الكريم بوقتٍ كافٍ يوفر خيارات واسعة للمستهلك، ويمكنه الاستفادة من خدمات ما بعد البيع المتمثلة في الاستبدال أو الاسترجاع وما في حكمها، موضحة أن مواسم التخفيضات متعددة ومتاحة على مدار العام، ويمكن الاستفادة منها في أي وقت وبخيارات تتناسب مع احتياجات المستهلك.

وعدت “التجارة” أن التسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية “الموثوقة” أحد الخيارات المناسبة لتجنب الزحام والمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا.

التجارة تشدد على الإجراءات الاحترازية

ودعت الوزارة كافة المنشآت التجارية للتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو بالطاقة الاستيعابية للمنشأة أو عدم تفعيل تطبيق “توكلنا” لإدارة التجمعات سيتم تطبيق أقصى العقوبات بحق المنشآت المخالفة.



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