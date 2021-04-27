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شكرا لقرائتكم رجال المرور ينظمون الحركة في الباحة تحت زخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
رجال المرور ينظمون الحركة في الباحة تحت زخات المطر
حفاظًا على سلامة المواطنين والزوار
متابعات الخليج 365 - واس
جندت إدارة المرور بمنطقة الباحة وفروعها في مختلف المحافظات جميع ضباطها وأفرادها لتنظم الحركة المرورية على الطرقات الرئيسة والميادين العامة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار وضباب ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية.
ويتواجد رجال الأمن من المرور والجهات الأمنية الأخرى من الشرطة والدوريات لتنظم الحركة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار، حيث تشهد مدينة الباحة ومتنزهات المنطقة إقبالاً من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت أرجاء المنطقة في هذه الأيام من الأمطار والضباب وجريان السيول.
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