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رجال المرور ينظمون الحركة في الباحة تحت زخات المطر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

رجال المرور ينظمون الحركة في الباحة تحت زخات المطر

حفاظًا على سلامة المواطنين والزوار

متابعات الخليج 365 - واس

جندت إدارة المرور بمنطقة الباحة وفروعها في مختلف المحافظات جميع ضباطها وأفرادها لتنظم الحركة المرورية على الطرقات الرئيسة والميادين العامة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار وضباب ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية.

رجال المرور في الباحة

 

ويتواجد رجال الأمن من المرور والجهات الأمنية الأخرى من الشرطة والدوريات لتنظم الحركة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار، حيث تشهد مدينة الباحة ومتنزهات المنطقة إقبالاً من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت أرجاء المنطقة في هذه الأيام من الأمطار والضباب وجريان السيول.

رجال المرور في الباحة رجال المرور في الباحة رجال المرور في الباحة
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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