مشروع البحر الأحمر يحصل على التمويل الأخضر بقيمة 14 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم , عن اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال سعودي مع أربعة بنوك سعودية.

مشروع البحر الأحمر

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن الشركة نجحت بالحصول على التمويل لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المشروع, مشيراً على أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.

تأمين التسهيلات البنكية والالتزامات المالية

وأضاف باغانو أن هذا التسهيل يشكل إنجازاً نوعياً للمشروع لتأمين التسهيلات البنكية والإلتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، كما يسهم هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل, ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلاً آخر على إرساء معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وإبراز طرق مختلفة لهذا القطاع لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً .



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