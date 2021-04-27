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جمال وغيوم وأمطار في مكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

جمال وغيوم وأمطار في مكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة تشهد هطول المزيد من أمطار الخير والبركة ضمن الحالة المطرية الربيعية التي أدت إلى جريان السيول وتدفق المياه من الشلالات والمرتفعات الجبيلة.

وفي البر هناك حياة من نوع خاص، تجتمع فيها الإبل – إحدى آيات الله – مع السحاب والغيوم والأمطار لتشكل لوحة بديعة تسر الناظرين.

امطار مكة الجمال
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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