السعودية اليوم / أكثر من 1000 شعبة مطروحة للفصل الصيفي بجامعة نجران



نجران 15 رمضان 1442هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن طرح 1042 شعبة لطلاب وطالبات الفصل الصيفي بالجامعة من الخريجين والخريجات والمتوقع تخرجهم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن طرح التسجيل والمعالجة في الفصل الصيفي على مرحلتين تتمثل في التسجيل المبكر الحذف والإضافة اعتباراً من 13 رمضان وحتى 17 من الشهر نفسه، بينما المرحلة الثانية تتمثل في معالجة الجداول الدراسية وتبدأ 6 شوال وتنتهي في 8 من ذات الشهر.

وأكد أن التسجيل يشمل مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها العمادة أسهمت في تسهيل عمليات القبول للطلاب والطالبات.

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18:07ت م

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